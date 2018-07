Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Rassemblés sur leur place forte, une péniche de Paris, les supporters croates de la capitale, en damier rouge et blanc, encaissaient dimanche soir la défaite de leur équipe face aux Bleus avec un fair-play certain et, coûte que coûte, du champagne.

"Va me chercher des saucisses en bas !" Pendant que Paris résonne des clameurs de la victoire tricolore, le patron du Ponton Milan, Joseph Anticevic, relance le barbecue et débouche les bulles malgré la défaite.

Parmi la soixantaine de supporters croates qui s'attardent sur la péniche, plusieurs disent leur fierté de faire la fête en dépit d'un score sans appel (4-2): "Si les Français avaient perdu, est-ce qu'il y aurait eu chez eux une aussi belle ambiance ?"

Un peu plus tôt, une centaine d'entre eux, déçus mais vaillants, avaient entonné joyeusement le chant patriotique "Moj Ivane" en levant leur verre sur le pont de cette péniche amarrée dans le sud-est parisien.

"C'était un super beau match", analyse, beau joueur, Joseph Anticevic, un ancien boxeur amateur qui a autoproclamé son bateau "fan zone croate du XIIIème".

"Les Français ont sorti +THE match+, ils étaient imprenables aujourd'hui. Mais les Croates se sont super bien battus, ils se sont défendus comme des clébards, j'ai adoré", sourit le tenancier à la large carrure.

"C'était intense, passionné", estime Vesna Dizsdar. "Les Français ont été les plus productifs, mais on est très fiers de nos joueurs, ils ont joué jusqu'au bout, même avec quasiment un match en plus dans les pattes".

"On n'est pas des mauvais perdants", lance cette femme de 37 ans. "À partir du moment où on a atteint les demi-finales, c'était déjà que du bonus, alors la fête n'est pas finie ! On les soutient et on est très fiers d'eux."

- "Petit peuple très fier" -

Sûr de la victoire de son équipe en début d'après-midi, Ivan Cindric, 45 ans, se rend à l'évidence. "Le bloc français était trop compact, on ne les a pas assez mis en difficulté".

Pourtant, "le match était emballant et les Croates ont fait le jeu", estime ce gestionnaire immobilier. "Ils se sont créé des occasions, mais ils ont manqué de réussite. Le penalty de Griezmann, c'était le tournant du match, ça nous a fait mal."

"Avec ce que la Croatie a produit comme jeu, on aurait mérité de gagner, mais les Français ont été plus réalistes", ajoute le fan. Malgré la défaite, il espère que le parcours de cette équipe croate "va inspirer d'autres générations de joueurs dans le pays".

"Et ça peut donner l'espoir à d'autres petits pays pour aller loin en Coupe du monde", conclut-il : en 2022, les cartes pourraient être rebattues avec un tournoi à 48 pays.

À côté de lui, Anna Michel-Mrzljak virevolte et laisse tomber son verre. "On est un petit peuple très fier", lâche cette Franco-croate de 32 ans. "Je suis déçue, j'espérais vraiment qu'un petit pays de 4 millions d'habitants remporte la Coupe du monde", soupire cette photographe, derrière ses yeux bleus désabusés.

"Mon père est Français, ma mère est Croate. Donc ma moitié française dit bravo aux Français, mais c'est dommage que ce soit encore un grand pays qui gagne", sourit-elle, au milieu des chants de ses compatriotes.

Dans l'après-midi, les fans rouge et blanc s'étaient rassemblés autour de "chevape", des boulettes de viande croates, chambrés, dans une ambiance bon enfant, par des passants tricolores.

Joseph Anticevic croyait alors à la victoire. Mais, avait-il estimé, en atteignant la finale, son pays "a déjà gagné". "On parle partout de la Croatie, un petit pays de 4 millions d'habitants. Des personnalités comme (le rappeur américain) Snoop Dogg s'affichent avec le maillot croate, c'est déjà une victoire !"



