Ce n'est plus "I Will Survive", c'est "Vive la France, et vive la République!" Quels faits, gestes et gimmicks de la glorieuse épopée des Bleus au Mondial-2018 resteront dans la mémoire collective? En attendant que la postérité fasse le tri, en voici une compilation.

. "Vive la France, et vive la République!"

Antoine Griezmann le premier l'a lancé, en interrompant l'interview télévisée de Kylian Mbappé en direct à l'issue du 8e de finale contre l'Argentine (4-3), et en inversant la formule qui ponctue traditionnellement les discours politiques, notamment ceux d'un président de la République française. Le slogan a fait florès chez les Bleus.

D'où vient-il ? Vendredi, "Grizou" l'avait justifié en faisant vibrer la corde patriotique: "On le dit très peu: on est bien en France, on mange bien, on a un beau pays, on a une belle équipe de France, on a de beaux Français, de beaux journalistes (rires)! J'ai envie que les jeunes disent +Vive la France et vive la République!+ Je sais qu'on est très regardé par tout le monde et j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français".

. La fulgurance de Mbappé

Il a éclipsé Lionel Messi, suscité la comparaison avec Pelé, jusqu'à l'éloge du légendaire Brésilien: à 19 ans, Mbappé a réussi un chef d'oeuvre contre l'Argentine, avec un doublé. Mais il a surtout marqué les esprits dès la 11e minute: il s'élance dans une accélération de 70 mètres balle au pied et prend de vitesse un, deux, trois adversaires, avant que Marcos Rojo ne le déséquilibre. Carton jaune et penalty. La planète foot se pâme devant "Kyky".

. La patate tatare de Pavard

Le tournant de la Coupe du monde pour les Bleus se passe à Kazan, Tatarstan. Vers l'heure de jeu, les Bleus sont menés 2-1 par l'Argentine depuis neuf minutes lorsque le centre de Lucas Hernandez, après deux rebonds, trouve Benjamin Pavard, dont la demi-volée du droit déflore la lucarne opposée. "Jamais je n'aurais rêvé marquer un but comme Pavard! Moi, je n'étais pas conscient de ce qui se passait" contre la Croatie en demi-finale du Mondial-2018, confie à l'AFP Lilian Thuram, qui adoube illico les deux jeunes latéraux.

. Chante France

Plusieurs chansons ont escorté le parcours des Bleus, notamment celle consacrée à Pavard, sur l'air du tube des supporters marseillais "on va tout casser chez toi" et entonnée pour la première fois dans le bar parisien Los Franchutes: "Benjamin Pavard / Benjamin Pavard / Je n'crois pas qu'vous connaissez / Il sort de nulle part / Une frappe de bâtard / On a Benjamin Pavard !" Pour Samuel Umtiti, après son but décisif contre les Diables Rouges belges en demi-finale (1-0), c'était sur l'air adéquat des "Démons de minuit", du groupe Images: "Il m'entraîne au bout de la nuit / Qui ça qui ça ? / Sa-muel Umtiti!".

L'ubiquité d'un certain milieu de terrain s'est retranscrite en musique, sur la mélodie de "Go West" des Pet Shop Boys: "A gauche, N'Golo Kanté / A droite, N'Golo Kanté / Derrière, N'Golo Kanté / Devant, Kylian Mbappé!". Il se démultiplie sur le terrain, alors aussi en chansons, et voici sur l'air de "Aux Champs-Elysées" de Joe Dassin, imaginé par le magazine So Foot: "N'Golo Kanté, pala palala / N'Golo Kanté, pala palala / Il est gentil, il est petit, il va bouffer Lionel Messi, bientôt sur les Champs-Elysées, N'Golo Kanté !" Ses coéquipiers l'ont adapté au côté truqueur de "NG" dans les jeux de cartes: "Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi, mais on sait tous c'est un tricheur N'Golo Kanté !"

. Lloris horizontal

L'image restera: contre l'Uruguay, juste avant la mi-temps, Hugo Lloris se détend à l'horizontale pour sortir une tête de Martin Caceres au ras du poteau. "Ce n'est pas un arrêt, c'est presque un but", s'est exclamé Didier Deschamps. Comme un clin d'oeil à la fameuse formule de Pelé commentant le sauvetage du gardien Gordon Banks sur sa tentative de la tête lors de Brésil-Angleterre au Mondial-1970: "J'ai marqué un but mais Banks l'a arrêté".

. Les moustaches du bonheur

Laurent Blanc embrassait le crâne chauve de Fabien Barthez avant chaque match en 1998. Vingt ans plus tard, les Bleus lissaient les moustaches d'Adil Rami. Kylian Mbappé le premier a touché ses moustaches avant l'Argentine: il a été élu homme du match avec un doublé. Griezmann l'a fait avant l'Uruguay: un but et une passe décisive.

"Je l'ai fait à partir des quarts, ça m'avait porté chance. On ne change rien et on va continuer pareil", avait expliqué "Grizou" vendredi. Contre la Belgique ? "Ils étaient cinq ou six à la toucher", a dit Rami sur TF1 à l'issue du match.



