Des moments comme ça sont tellement intenses, il faut s'en remettre", souligne auprès de l'AFP l'ancien international et consultant sur Radio France Alain Giresse, au sujet du prodige du foot français Kylian Mbappé, champion du monde à 19 ans et demi.

Q: Que retenez-vous de ce titre ?

R: "C'est incroyable pour Didier Deschamps. Etre joueur, la gagner, et être entraîneur et la gagner encore, c'est rare.... Il n'y en a que trois (le Brésilien Mario Zagallo, l'Allemand Franz Beckenbauer et Deschamps), c'est exceptionnel pour lui. Et le titre de champion du monde pour la France, c'est grandiose. Voir les yeux des joueurs sur cette Coupe, c'est l'exceptionnel qui est atteint. On a mis en place l'organisation qui convenait aux joueurs, avec une équipe pas facile à manier. La Croatie et la Belgique, deux équipes qui jouaient bien, vous vous apercevez qu'elles se cassent les dents. Et on a un réalisme derrière qui fait que tout à coup, moralement, on atteint les équipes. Avec en plus un facteur réussite qui a joué".

Q: Que peut faire Kylian Mbappé après un tel titre, à 19 ans et demi ?

R: "Le quotidien va lui sembler un peu fade. Des moments comme ça sont tellement intenses. A la reprise, il va y avoir une cassure tout à fait normale. Après, il va retrouver le quotidien et la magie du football va reprendre ses droits, mais quand vous sortez de là, sur le plan psychologique, il faut s'en remettre".

Q: Avec sa jeunesse, l'équipe de France peut-elle marquer sa génération et durer ?

R: "Il faut faire toujours très attention. Quand on est jeune, on se dit, ça y est, on va tout gagner, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Dans le sport de haut niveau, il y a toujours de la remise en cause, c'est impitoyable. Certes, ils ont un statut, ils seront champions du monde à vie, mais on va les attendre, on va réclamer, on va exiger. Les adversaires vont commencer à étudier leur jeu. Tous ces éléments-là font qu'il faudra savoir être lucides dans le futur".

AFP