Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

La RATP va célébrer lundi la victoire de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde de football en Russie, en renommant six stations de métro en hommage aux vainqueurs, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Ainsi, la station Avron (ligne 2) prendra le nom de "Nous Avron Gagné", Charles de Gaulle - Etoile (ligne 2) se transformera en "On a 2 Étoiles", Victor Hugo(ligne 2) deviendra "Victor Hugo Lloris", Bercy (lignes 6 et 14) sera dite "Bercy les Bleus", Notre-Dame des Champs (ligne 12) sera "Notre Didier Deschamps" qui aura droit à un autre hommage puisque "Champs-Elysées - Clémenceau (ligne 13) sera "Deschamps Elysées - Clémenceau".

Ces six nominations exceptionnelles représentent "autant de clins d?oeil aux champions du monde français", explique la RATP.

C'est aussi "à bord d?un bus électrique Open Tour Paris, filiale de sightseeing du groupe RATP, entièrement pelliculé pour l?occasion, que les membres de l?équipe de France salueront les supporters entre la Place de l?Etoile et le Palais de l?Elysée", ajoute la Régie.

Les Bleus du sélectionneur Didier Deschamps descendront les Champs-Elysées vers 17H00, avant d'être reçus par le président de la République au palais de l'Elysée.



