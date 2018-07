Les joueurs de l'équipe de France de football ont commencé, lundi vers 19H20, à descendre les Champs-Elysés sur un bus à impériale, devant des centaines de milliers de personnes venues acclamer les champions du monde, a constaté une journaliste de l'AFP. Rassemblée depuis plusieurs heures sur "la plus belle avenue du monde", une foule en délire aux couleurs bleu-blanc-rouge a accueilli ses 23 héros, arrivés un peu plus tôt de Russie. Les Bleus doivent ensuite être reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron.

"On est les champions, on est les champions!": rassemblée depuis plusieurs heures sur "la plus belle avenue du monde", une foule bleu-blanc-rouge a chaviré de bonheur à la vue de ses 23 héros, arrivés quelques heures plus tôt à Roissy, auréolés du deuxième titre mondial de l'histoire des Bleus vingt ans après celui de 1998.

Comme leurs glorieux aînés - dont faisait partie le sélectionneur Didier Deschamps - acclamés par un demi-million de personnes le 13 juillet 1998, ils ont descendu l'emblématique avenue sur un bus à impériale.

⚽🇫🇷 Au milieu des Champs-Elysées (et des fumigènes), le bus impérial des Bleus traverse la foule direction l'Elysée... avec la Patrouille de France 😍🏆 #fra #CM2018 pic.twitter.com/vn7ZPrhLZE — BFM Sport (@BFMSportTV) 16 juillet 2018

Cette fois, le bus n'a pas eu à se frayer un passage. L'itinéraire avait été balisé de barrières pour contenir l'impressionnante foule venue acclamer ses champions, vainqueurs la veille de la Croatie (4-2) au stade Loujniki de Moscou. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 2.000 policiers et gendarmes et 400 personnels de secours ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la journée.

- "Nos champions et notre Coupe" -

Euphoriques malgré leur courte nuit, vêtus de T-shirts frappés des deux étoiles et des mots "champions du monde", écharpe nouée autour de la tête pour certains, les joueurs haranguaient la foule noyée dans les nuages des fumigènes. Et beaucoup d'entre eux immortalisaient la scène avec leur smartphone.

Sur les Champs-Elysées, le bleu-blanc-rouge se déclinait sous toutes les formes: drapeaux, maillots, colliers de fleurs, chapeaux de cowboy ou à clochettes, maquillage sur les joues ou les lèvres... Le ciel s'est également orné des trois couleurs au passage de la Patrouille de France. Kelly Parussie, 19 ans, est venue de Montléry (Seine-et-Marne) en famille pour "voir nos champions pour de vrai et bien sûr notre coupe !". Son grand frère Andes ne voulait pas non plus rater ça.

Ça fait tellement plaisir, c'est une belle France qu'on a. Tout le monde est joyeux, tout le monde est cool", sourit Anna, 16 ans: "Mon père m'a tellement bassinée avec 98, maintenant je peux vivre ça aussi!".

Après Champs-Elysés, les Bleus sont reçus par le président de la République à l'Elysée

Joueurs et encadrement de l'équipe de France ont ensuite êté reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Près de 3.000 personnes ont été invitées dans les jardins du palais présidentiel, dont de très nombreux jeunes venus des clubs de foot formateurs des champions du monde, comme celui de Bondy (Seine-Saint-Denis) où a débuté Kylian Mbappé. Des sportifs médaillés des derniers JO d'hiver ainsi que les joueurs de l'équipe de rugby des moins de 20 ans, récemment sacrée championne du monde, ont également été conviés.

Après avoir été accueillis dans la cour d'honneur, les Bleus s'entretiendront en privé avec Emmanuel Macron et son épouse, avant de sortir dans le jardin pour la réception au cours de laquelle le président prendra la parole. La réception sera notamment animée par DJ Snake, un DJ français mondialement connu.

Comme leurs aînés de 1998, les héros de Moscou seront décorés de la Légion d'honneur, mais celle-ci leur sera remise dans quelques mois, à une date encore non déterminée, a indiqué lundi l'Elysée.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont accueilli en début de soirée les joueurs de l'équipe de France de football après leur descente des Champs-Elysées pour célébrer leur titre de champions du monde.

"1, 2, 3... N'Zonziiiii" : les Bleus ont pris la pose, avec le sourire, avec le Président de la République @EmmanuelMacron devant le palais de l'Elysée avec le trophée de la #CM2018 ! pic.twitter.com/yS6gKhn8gu — Téléfoot (@telefoot_TF1) 16 juillet 2018

Dans une ambiance extrêmement décontractée, les Bleus et leur entraîneur Didier Deschamps ont posé avec le couple Macron sur le perron de l'Elysée face aux caméras, avant de chanter à tue-tête et a capella l'air de "I will survive", puis une Marseillaise.

Après s'être entretenus en privé avec Emmanuel Macron, ils devaient sortir dans le jardin pour la réception au cours de laquelle le président prendra la parole. Près de 3.000 personnes, dont la moitié de jeunes, ont été invités pour l'occasion.

Les Bleus chantent la Marseillaise dans la cour de l'Élysée !

🇫🇷

⭐️⭐️ pic.twitter.com/7daswmm4fR — franceinfo plus (@franceinfoplus) 16 juillet 2018

- "Rendre les Français heureux" -

Ce triomphe et ces honneurs permettront certainement à Griezmann, Pogba, Mbappé et leur camarades de prendre conscience de l'exploit qu'ils viennent de réaliser.

"Franchement, personnellement, je ne réalise pas encore. La coupe pèse beaucoup", confiait durant la nuit Antoine Griezmann. "On entre dans l'histoire", semblait toutefois se rendre compte l'attaquant de l'Atlético Madrid, sur le toit du monde à 27 ans. "On essaie de donner une bonne image de la France, des joueurs français. J'espère que beaucoup de jeunes auront vu ce match et feront pareil", a-t-il ajouté.

Kylian Mbappé et sa trajectoire météorique font déjà rêver de nombreux jeunes. A 19 ans et demi, il a marqué en finale de Coupe du monde son quatrième but du tournoi! Il devient le deuxième plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du monde après Pelé, qui avait fait trembler les filets dans le match au sommet du tournoi de 1958.

"Je suis très content, j'avais affiché mes ambitions collectives en début de Mondial, c'était de remporter la Coupe du monde", s'est réjoui sur TF1 le gamin de Bondy: "On est fier de rendre les Français heureux".

