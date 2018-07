L'ancien attaquant des Bleus, Thierry Henry, membre de l'encadrement de la Belgique au Mondial russe, va quitter son poste de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports pour se consacrer à son "ambition de long terme, devenir un entraîneur de football", a-t-il annoncé lundi.

"Tout au long des quatre dernières années, j'ai eu plusieurs expériences d'entraîneur extrêmement gratifiantes. Ces expériences m'ont simplement rendu plus déterminé à accomplir mon ambition à long terme, devenir un entraîneur de football", écrit Henry sur Twitter. Il conseillait les attaquants belges qui viennent de finir troisièmes du Mondial-2018.

"C'est avec tristesse que j'ai décidé de quitter Sky Sports pour passer plus de temps sur le terrain et me concentrer sur mon aventure", ajoute le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 buts). Il accompagne son message d'un montage photo en compagnie de nombreux joueurs et entraîneurs. Le buteur vedette d'Arsenal s'est occupé d'équipes de jeunes pour le club londonien à la fin de sa carrière de joueur. Il est en poste depuis 2016 dans le staff de la Belgique.

Actuellement adjoint de l'Espagnol Roberto Martinez chez les Diables Rouges, Henry n'a toutefois rien dévoilé sur son avenir avec la sélection belge.



