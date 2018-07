Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Les nouveaux maillots de l'équipe de France devenue double championne du monde, décorés d'une deuxième étoile, ne seront pas disponibles en magasin avant mi-août, a indiqué à l'AFP mardi Nike, qui en a écoulé une première série en ligne dimanche soir après le sacre des Bleus.

Les nouveaux maillots de l'équipe de France devenue double championne du monde, décorés d'une deuxième étoile, ne seront pas disponibles en magasin avant mi-août, a indiqué à l'AFP mardi Nike, qui en a écoulé une première série en ligne dimanche soir après le sacre des Bleus.



En France, le site internet de l'équipementier américain s'ouvre sur un gros plan d'un maillot bleu où sont brodées deux étoiles, symboles des deux victoires des Bleus en Coupe du monde, en 1998 et en 2018. Et l'on atterrit très vite sur la nouvelle icône de la marque, l'attaquant français Kylian Mbappé, arborant la nouvelle tunique.

Mais ce maillot, annoncé au prix de 85 euros, n'est plus disponible.

"Le maillot était disponible en ligne uniquement sur Nike.com le dimanche soir au coup de sifflet final et il sera disponible en magasins mi-août", indique Nike, sans expliquer les raisons de ce délai d'un mois.

L'équipementier ne communique pas non plus le nombre de pièces qu'il compte produire, ni celui de celles vendues à peine la finale achevée dimanche.

Le maillot porté par les Bleus au cours du Mondial-2018, à une étoile, est lui épuisé sur la boutique en ligne de la marque, alors que la Fédération française de football continue de le proposer.

Contactés, plusieurs magasins Nike à Paris indiquent aussi que le maillot à deux étoiles sera disponible "courant août" ou "mi-août".



- © 2018 AFP