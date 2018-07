Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le sélectionneur de l'Islande Heimir Hallgrimsson, qui a conduit le petit pays à son tout premier Mondial en 2018, a annoncé mardi à la surprise générale qu'il quittait son poste.

"Si j'avais dû continuer, je l'aurais fait avec la même préparation, la même motivation mais à un moment donné, ce genre de routine peut mener à une certaine lassitude", a déclaré le technicien âgé de 51 ans.

"Je pense donc que c'est bon pour le groupe d'entendre un nouveau discours, d'avoir une nouvelle vision pour insuffler une nouvelle dynamique", a-t-il ajouté.

Hallgrimsson gravitait autour de la sélection depuis 2011, d'abord comme adjoint du Suédois Lars Lagerbäck, puis comme co-sélectionneur (2014-2016) durant l'Euro-2016 et enfin comme entraîneur en chef depuis 2016.

Sa décision prend à contre-pied à sa Fédération, qui souhaitait le voir rempiler - son contrat arrivait à expiration - pour deux années de plus.

"Heimir était naturellement notre premier choix à la vue de l'excellent travail réalisé ces dernières années", a réagi Gudni Bergsson, président de la Fédération, dans un communiqué, qui tient à remercier l'entraîneur des "Strakarnir okkar" ("Nos garçons").

Sous les ordres de Hallgrimsson, l'Islande a obtenu les meilleurs résultats de son histoire: un quart de finale de Coupe d'Europe, en 2016 après avoir éliminé en 8es l'Angleterre (2-1), puis une participation à une Coupe du monde, en 2018.

En Russie, l'Islande a certes terminé dernière de sa poule mais a réussi l'exploit de tenir en échec l'Argentine de Leo Messi en ouverture (1-1).

"Je suis heureux et reconnaissant d'avoir fait partie de cet esprit d'équipe que ce groupe a d'abord et avant tout", a salué Heimir Hallgrimsson. "C'est un privilège de quitter la maison dans cet état".

Le nom de son successeur n'est pas encore connu mais la Fédération a indiqué désormais étudier une liste de noms "nationaux ou étrangers".

L'Islande reprendra la compétition le 8 septembre face à la Suisse à Saint-Gall pour une rencontre de la saison inaugurale de la Ligue des nations de l'UEFA.



