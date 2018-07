Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

L'attaquant Tim Cahill, qui détient le record du nombre de buts inscrits avec la sélection australienne, a annoncé mardi mettre un terme à une carrière internationale qui l'a vu participer à quatre Coupes du monde.

"Aujourd'hui je mets officiellement un terme à ma carrière internationale avec les Socceroos", a écrit sur Twitter le joueur de 38 ans, auteur de 50 buts en 107 sélections.

"Aucun mot ne peut décrire ce qu'a représenté le fait de jouer pour mon pays. Un immense merci à tout le monde pour votre soutien à travers toutes ces années où j'ai porté les couleurs de l'Australie", a-t-il ajouté.

La dernière sélection de Cahill est intervenue lors du Mondial en Russie: il est entré en jeu à la 53e minute du troisième match de poule des Australiens, face au Pérou le 26 juin (défaite 2-0).

L'ancien attaquant d'Everton en Premier League, l'un des meilleurs joueurs australiens de l'histoire, n'a pas précisé s'il allait poursuivre sa carrière en club.

Au mois de janvier il avait rejoint Millwall, en 2e division anglaise, pour un contrat de six mois, dans le but d'assurer sa place avec les Socceroos pour la Coupe du monde. Il portait auparavant les couleurs de Melbourne City dans son championnat national.

Tim Cahill a joué 14 ans en Angleterre, à Millwall et Everton. Il a aussi porté les couleurs des New York Red Bulls en MLS, et a joué en Chine, au Shanghai Shenhua et à Hangzhou Greentown.

En 2006, alors joueur d'Everton, il avait permis à l'Australie d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde, son meilleur résultat de l'histoire. Enorme travailleur sur le plan physique, il a également participé aux Mondiaux 2010, 2014 et 2018.



