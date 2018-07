Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le milieu de terrain de Lorient (L2) Denis Bouanga, 23 ans (1,80 m, 71 kg), a signé un contrat de trois ans avec Nîmes, a annoncé mardi le club gardois promu en Ligue 1.

Le milieu de terrain de Lorient (L2) Denis Bouanga, 23 ans (1,80 m, 71 kg), a signé un contrat de trois ans avec Nîmes, a annoncé mardi le club gardois promu en Ligue 1.



Le montant du transfert de l'international gabonais (9 sélections), qui était encore lié jusqu'en 2021 avec son club formateur, n'a pas été révélé.

Bouanga a débuté au Mans, sa ville natale, avant de rejoindre en 2014 Lorient où il a découvert la L1 (5 apparitions). Prêté à Strasbourg en National (janvier-juin 2016, 18 matches, 5 buts) puis à Tours en Ligue 2 (2016/17, 36 matches, 16 buts), il a disputé la saison dernière avec les Merlus 34 matches, pour 4 passes et 9 buts.

Bouanga constitue la septième recrue de Nîmes après les signatures des défenseurs Hervé Lybohy (Paris FC/L2), Florian Miguel (Tours/relégue en National) et Loïck Landre (Genoa/ITA), de l'attaquant Baptiste Guillaume (Angers/L1), du gardien Paul Bernardoni (Bordeaux/L1) et du milieu défensif sénégalais Moustapha Diallo (Guingamp/L1).



- © 2018 AFP