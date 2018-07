Le maillot officiel de l'Equipe de France, flanqué des deux étoiles de champion du monde, ne sera disponible que mi-août selon l'équipementier officiel Nike. Pour patienter pendant cet été sans étoiles, différentes solutions de remplacement plus ou moins légales existent.

- Attendre un mois -

Dimanche soir, dans la foulée du sacre des Bleus, le maillot deux étoiles pouvait être commandé en ligne sur le site de Nike, selon un communiqué de l'équipementier. Lundi, plusieurs chaînes d'information montraient de longues files d'attente devant la boutique des Champs-Elysées finalement restée fermée toute la journée.

Dès le lendemain, l'équipementier a douché l'enthousiasme naissant en annonçant que le maillot tant désiré ne serait finalement disponible que mi-août.

"Le fait qu'il y ait un temps d'attente n'est pas vraiment problématique. Tactiquement, ça va permettre d'écouler tous les maillots une étoile. En tant que fan, avoir un maillot une étoile cela veut aussi dire +je croyais en l'équipe avant qu'elle ait la deuxième+. Il y a un côté collector", nuance Vincent Chaudel, expert sport au cabinet Wavestone, interrogé par l'AFP.

Mercredi midi, des maillots domicile brodés d'une étoile étaient toujours disponibles dans le magasin des Champs-Elysées, mais la tunique extérieure était en rupture de stock. Nike n'a à ce jour pas communiqué le nombre de pièces doublement étoilées qu'il compte produire.

- Acheter du "made in France"

Les Bretons et les Alsaciens peuvent se réjouir, des maillots deux étoiles seront bientôt disponibles dans leur région! Une jeune entreprise bretonne, Breizh Club, vend par exemple pour 25 euros "Breizhizou", un "t-shirt bio" plutôt inspiré du design de France 98 avec deux étoiles et ...une mouette à la place du coq.

22,29,35,56, les différents numéros disponibles correspondent à ceux des départements de la région.

Du côté du Haut-Rhin, le fabricant de maillots de sports personnalisés Defil va également lancer sa tunique 100% locale. Outre les deux étoiles, le t-shirt arborera notamment un drapeau français et les deux dates historiques du foot tricolore, 1998 et 2018.

- Céder à la contrefaçon -

Les sites de commerce en ligne n'ont pas attendu mi-août pour proposer des maillots deux étoiles. Sur leboncoin, plus d'une trentaine d'annonces proposaient mercredi la fameuse tunique avec des prix atteignant 500 euros, contre 140 euros pour le maillot officiel.

Plusieurs annonces étaient aussi en ligne sur eBay ou son équivalent chinois Taobao. Attention néanmoins aux mauvaises surprises, par cette voie, la probabilité de mettre la main sur un maillot contrefait reste élevée.

- Bricoler son maillot -

C'est probablement l'alternative la plus économique et la plus rapide: coudre soi-même sa deuxième étoile sur le maillot. Pour ceux qui n'ont pas de matériel de couture à la maison, Florent, spécialiste dans la broderie d'initiales pour des grandes marques parisiennes a déjà reçu des dizaines d'appels pour broder l'étoile.

Le processus est simple: il envoie la forme basique de l'étoile sur une machine numérique, qui la brode en moins de cinq minutes. Les pointes sont moins arrondies que la forme officielle mais à moins d'être tout près "on ne voit pas de différence", juge Florent.

En attendant de s'assurer que la démarche est bien légale, le chef d'entreprise a préféré suspendre son activité. Dès dimanche soir, certains fans avaient choisi une solution de simplicité en dessinant au feutre blanc cette fameuse deuxième étoile pour célébrer la victoire des Bleus. Une méthode plus artisanale, mais à coup sûr dans la légalité.

- Etre Jay-Z ou Beyonce -

Le couple de stars, en concert dimanche au Stade de France a rendu hommage au titre des Bleus. A peine quelques minutes après le coup de sifflet final, Jay-Z et Beyonce sont apparus sur scène avec le fameux maillot, deux étoiles sur le torse, et leur nom de famille, "Carter" floqués dans le dos.

L'animateur Denis Brogniart qui présentait l'émission d'après-match sur TF1, a lui aussi eu la chance de recevoir un maillot promotionnel doublement étoilé qu'il a arboré à l'antenne.

Mais les premiers servis restent évidemment les champions du monde eux-même qui ont pu soulever leur trophée sur la pelouse de Moscou, avec ce maillot qui fait aujourd'hui tant d'envieux.



- © 2018 AFP