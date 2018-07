Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Rangers de Glasgow ont décroché leur ticket pour le deuxième tour de qualification à l'Europa League, mardi après avoir maîtrisé les Macédoniens de Shkupi (0-0, 2-0 à l'aller) au premier tour.

Ils y seront accompagnés par Vaduz et le Budapest Honved, avant les derniers matches disputés mercredi et jeudi.

La formule de la C3 a été modifiée cette saison avec un tour préliminaire regroupant des représentants des petites nations européennes et qui précède trois tours de qualification désignant les participants aux barrages.

Les 21 vainqueurs des barrages rejoindront les 17 équipes directement qualifiées pour la phase de groupes de la C3, ainsi que les 10 éliminés de la phase qualificative de la C1 reversés en C3.

. Mardi: Aller Retour

Rabotnicki (MKD) - (+) Budapest Honved (HUN) 2-1 4-0

(+) Vaduz (LIE) - Levski (BUL) 1-0 2-3

(+) Rangers (SCO) - Shkupi (MKD) 2-0 0-0

Restent à jouer

. Mercredi:

Narva Trans (EST) - Zeljeznicar (BIH) 0-2

. Jeudi:

Samtredia (GEO) - Tobol (KAZ) 0-1

Banants (ARM) - Sarajevo (BIH) 1-2

Fola Esch (LUX) - Prishtina (KOS) 0-0

Klaksvik (FRO) - Zalgiris Vilnius (LTU) 1-2

Glenavon (NIR) - Molde (SWE) 2-1

Pyunik (ARM) - Vardar (MKD) 1-0

Ventspils (LAT) - Luftëtari (ALB) 5-0

Chikhura (GEO) - Beitar Jérusalem (ISR) 0-0

Rudar Velenje (SLO) - Tre Fiori (SMR) 7-0

Partizan Belgrade (SRB) - Maribor (SLO) 0-1

KuPS (FIN) - Copenhague (DEN) 0-1

Levadia (EST) - Dundalk (IRL) 0-1

Trakai (LTU) - Irtysh (KAZ) 0-0

Balzan (MLT) - Kesla (AZE) 4-1

Lahti (FIN) - Hafnarfjördur (ISL) 0-3

Gabala (AZE) - Progrès (LUX) 0-2

Ilves (FIN) - Slavia Sofia (BUL) 0-1

Liepaja (LTU) - Häcken (SWE) 0-3

Milsami (MDA) - Slovan Bratislava (SLO) 2-4

Ferencvaros (HUN) - M. Tel Aviv (ISR) 1-1

Anorthosis (CYP) - Laçi (ALB) 2-1

Petrocub (MDA) - Osijek (CRO) 1-1

Connah's Quay (WAL) - Shakhtyor (BLR) 1-3

Derry City (IRL) - Dynamo Minsk (BLR) 0-2

Neftçi (AZE) - Ujpest (HUN) 3-1

Stumbras (LTU) - Apollon (CYP) 1-0

CSKA Sofia (BUL) - Riga (LTU) 1-0

IBV (ISL) - Sarpsborg (NOR) 0-4

Engordany (AND) - Kairat (KAZ) 0-3

Gornik Zabrze (POL) - Zaria Balti (MDA) 1-0

B36 (FRO) - Titograd (MNE) 0-0

Racing Union (LUX) - Viitorul (ROM) 0-2

Siroki Brijeg (BIH) - Domzale (SLO) 2-2

Shamrock Rovers (IRL) - AIK (SWE) 0-1

Rudar Pljevlja (MNE) - Partizan (SRB) 0-3

Buducnost Podgorica(MNE)-Trencin (SVK) 0-2

Hibernian (SCO) - NSI Runavik (FRO) 6-1

Lech (POL) - Gandzasar (ARM) 2-0

Cliftonville (NIR) - Nordsjaelland (DEN) 0-1

Spartak Subotica (SRB) - Coleraine (NIR) 1-1

Radnicki Nis (SRB) - Gzira (MTL) 4-0

Dunajska Streda (SVK) - Dynamo Tblisi (GEO) 1-1

Stjarnan (ISL) - Kalju (EST) 1-0



