Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Etoile Rouge de Belgrade s'est qualifiée mardi pour le deuxième tour de qualification à la Ligue des champions 2018-19, en disposant des Lettons de Jürmala (2-0, aller 0-0), et y affrontera les Lituaniens de Süduva, surprenants vainqueurs de l'APOEL Nicosie, pourtant habitué de la C1.

L'Etoile Rouge de Belgrade s'est qualifiée mardi pour le deuxième tour de qualification à la Ligue des champions 2018-19, en disposant des Lettons de Jürmala (2-0, aller 0-0), et y affrontera les Lituaniens de Süduva, surprenants vainqueurs de l'APOEL Nicosie, pourtant habitué de la C1.



Les Bulgares de Ludogorets et les Polonais du Legia Varsovie, présents lors de l'édition précédente, ont également validé leur ticket. Ils pourront être rejoints par le Celtic ou encore Qarabag, en bonne voie pour retrouver la C1, qui jouent mercredi.

Deux autres tours de qualification seront ensuite nécessaires pour accéder aux barrages, à l'issue desquels six équipes accèderont au premier tour de la Ligue des champions.

Joués mardi: Aller Retour

Spartaks J?rmala (LAT) - (+) Etoile Rouge Belgrade (SRB) 0-0 0-2

(+) S?duva (LTU) - APOEL (CYP) 3-1 0-1

Flora Tallinn (EST) - (+) Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-4 3-1

(+) Kukës (ALB) - Valletta (MLT) 0-0 1-1

Víkingur (FRO) - (+) HJK Helsinki (FIN) 1-2 1-3

Drita (KOS) - (+) Malmö (SWE) 0-3 0-2

(+) Shkëndija (MKD) - The New Saints (WAL) 5-0 0-4

F91 Dudelange (LUX) - (+) Videoton (HON) 1-1 1-2

Cork City (IRL) - (+) Legia Varsovie (POL) 0-1 0-3

(+) Ludogorets Razgrad (BUL) - Crusaders (IRI) 7-0 2-0

Matches retour mercredi:

Olimpija Ljubljana (SLO) - Qarabag (AZE) 0-1

Valur Reykjavik (ISL) - Rosenborg (NOR) 1-0

Spartak Trnava (SVK) - Zrinjski (BIH) 1-0

Astana (KAZ) - Sutjeska (MNE) 1-0

Torpedo Kutaisi (GEO) - Sheriff (MDA) 2-1

Alashkert (ARM) - Celtic (SCO) 0-3

(+) = équipes qualifiées pour le deuxième tour de qualification



- © 2018 AFP