Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le milieu de terrain anglais de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, victime en avril d'une blessure aux ligaments du genou droit, va "probablement manquer la grande majorité de la saison 2018-19", a averti le club anglais mercredi sur son site internet.

L'Anglais de 24 ans, arrivé d'Arsenal l'été dernier, vivra une saison consacrée à "la récupération et au rétablissement", a affirmé l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp, près de trois mois après la lourde blessure subie par Oxlade-Chamberlain lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'AS Rome, qui l'avait contraint à une opération.

"Nous savions (la durée de l'indisponibilité) quasiment dès le lendemain de sa blessure", a assuré Klopp, précisant que les détails sur l'absence de l'Anglais n'avaient pas été révélés plus tôt à la demande d'Oxlade-Chamberlain "pour ne pas assombrir la fin de la saison" des Reds, avec une finale de Ligue des champions à jouer.

"Son rétablissement a commencé superbement bien. Si nous le voyons de retour la saison prochaine, ce sera du bonus", a ajouté l'Allemand, prônant la "patience".

En attendant, Liverpool s'est déjà bien renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Fabinho (Monaco), Naby Keita (Leipzig) et Xherdan Shaqiri (Stoke).



