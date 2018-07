Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

L'Olympique de Marseille a vendu plus de 35.

000 abonnements, a-t-on appris mercredi auprès du club, à trois jours de la clôture de la campagne, et approche de son objectif, fixé à 37.000 abonnés.

Toutes les places des deux virages ont trouvé preneur, mais une minorité de supporters n'ont pas encore activé leur abonnement auprès du club. Ils ont acheté leur billet annuel en même temps que leur carte d'adhérent à un groupe, mais doivent l'activer avant la clôture des abonnements, le 21 juillet à 18h00.

Il ne reste que "quelques abonnements en tribunes Jean Bouin et Ganay (latérales, ndlr) encore disponibles", a précisé l'OM.

Le club comptait 33.000 abonnés la saison dernière. Le directeur général adjoint de l'OM, Jean-François Richard, avait expliqué à l'AFP le 7 juin que le club se limitait à 37.000 abonnés pour se garder une marge de man?uvre sur la vente de billets au match dans le stade Orange Vélodrome, qui peut accueillir 67.000 personnes.

Le club a signé le 12 juillet un protocole d'accord pour récupérer la gestion directe du stade, assurée depuis 2014 et sa rénovation par Arema.



