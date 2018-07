Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le champion du monde Nabil Fekir, remplaçant chez les Bleus lors du Mondial, devait être reçu mardi en fin d'après-midi dans son club d'origine de Vaulx-en-Velin, en banlieue de Lyon, tandis que Samuel Umtiti a été aperçu au nord de la capitale rhônalpine.

Fekir, 24 ans, devait aller à la rencontre de jeunes joueurs du FC Vaulx, où l'attaquant a effectué deux passages entre 2001 et 2003, puis entre 2007 et 2010, a annoncé la municipalité dans un communiqué.

Dans son enfance, l'international a fréquenté plusieurs clubs de la banlieue lyonnaise, comme l'AS Saint-Priest. Son père Mohamed Fekir est l'actuel président du FC Vaulx, fondé en 1946 et qui évolue actuellement en National 3 (ex-CFA 2).

Nabil Fékir a débuté en professionnel avec l'OL en 2013. Pressenti pour Liverpool, le club rhodanien a annoncé en juin l'échec des négociations du transfert.

Le jeune international se verra décerner la médaille de la ville de Vaulx-en-Velin au cours d'une cérémonie officielle à venir prochainement, a précisé la ville.

De son côté, le défenseur des Bleus Samuel Umtiti, 24 ans, a rendu mardi une visite surprise aux gendarmes de Fontaines-sur-Saône (Rhône), comme en témoignent deux photos sur le compte Twitter et la page Facebook de la gendarmerie du Rhône.

Le héros de la demi-finale du Mondial face à la Belgique est en effet un enfant du pays: il a fait ses débuts tout jeune à Lyon dans le petit club du FC Ménival avant d'intégrer l'Olympique lyonnais où il a fait toutes ses classes entre 2002 et 2016. Il joue depuis deux ans pour le prestigieux FC Barcelone.



