Le Mondial de football a généré un nombre record de 690 millions d'euros de mises en France, via les réseaux de la Française des Jeux et des opérateurs de paris sportifs en ligne, selon un communiqué publié mercredi. "En comparaison, la Coupe du monde de football 2014 avait généré au total 290 millions d'euros de mises, et 297 millions d'euros pour l'Euro 2016", soulignent l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et la Française des Jeux (FdJ) dans leur communiqué commun.

