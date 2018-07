Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

L'international brésilien Fabio, qui évoluait jusqu'alors avec le club anglais de Middlesbrough, a signé mercredi un contrat de trois saisons avec le FC Nantes, a annoncé le club sur son site internet.

L'international brésilien Fabio, qui évoluait jusqu'alors avec le club anglais de Middlesbrough, a signé mercredi un contrat de trois saisons avec le FC Nantes, a annoncé le club sur son site internet.



Frère jumeau du défenseur lyonnais Rafael, le défenseur latéral Fabio Pereira Da Silva, 28 ans, a été formé dans le club brésilien de Fluminense.

Il a fait ses débuts de professionnel avec Manchester United. Passé par les Queens Park Rangers, Cardiff et Middlesbrough, il a participé à 80 rencontres en Premier League et 72 en Championship (la 2e division anglaise).

Fabio a également disputé 16 matches de Ligue des champions avec les Red Devils, notamment en 2010-2011 quand Manchester United a atteint la finale.

Fabio compte deux sélections dans l'équipe nationale du Brésil. Il avait aussi été capitaine de l'équipe du Brésil des moins de 17 ans lors du mondial 2007.

Sous la houlette du nouveau coach Miguel Cardoso, Fabio qui portera le N.2 au FC Nantes, doit participer à son premier entraînement avec le groupe nantais jeudi matin.

"C'est super, je suis très heureux. J'arrive à Nantes dans un bon club. Je suis vraiment impatient de m'entraîner et d'être prêt à aider mes coéquipiers dans le championnat français", a déclaré le joueur, cité dans un communiqué.



- © 2018 AFP