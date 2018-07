Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

L'Italien Gianfranco Zola a été nommé mercredi adjoint de son compatriote Maurizio Sarri à Chelsea, effectuant ainsi son retour chez les Blues, avec qui il avait disputé sept saisons en tant que joueur entre 1996 et 2003, a annoncé le club de Premier League.

L'Italien Gianfranco Zola a été nommé mercredi adjoint de son compatriote Maurizio Sarri à Chelsea, effectuant ainsi son retour chez les Blues, avec qui il avait disputé sept saisons en tant que joueur entre 1996 et 2003, a annoncé le club de Premier League.



Zola, 52 ans, a marqué 80 buts avec les Londoniens, et a notamment remporté en 1998 la Coupe des vainqueurs de Coupes.

"Ce serait génial d'avoir du succès avec Maurizio et pour le club je donnerai le meilleur de moi-même, comme je l'ai fait dans le passé en tant que joueur", a déclaré l'ancien technicien de West Ham, Watford, Cagliari et Birmingham.

Sarri est arrivé en provenance de Naples, après le limogeage d'Antonio Conte, pourtant vainqueur de la Premier League en 2016-17.



- © 2018 AFP