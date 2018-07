Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le match Celtic Glasgow-Rosenborg sera la plus belle affiche du deuxième tour de qualification à la Ligue des champions (aller: 24-25 juillet, retour: 31 juillet-1er août), alors que l'Ajax Amsterdam aura pour adversaire les Autrichiens du Sturm Graz.

Le match Celtic Glasgow-Rosenborg sera la plus belle affiche du deuxième tour de qualification à la Ligue des champions (aller: 24-25 juillet, retour: 31 juillet-1er août), alors que l'Ajax Amsterdam aura pour adversaire les Autrichiens du Sturm Graz.



De son côté, l'Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la C1 en 1991, affrontera les Lituaniens de Suduva, avec le match aller en Serbie.

Si l'Ajax partira avec les faveurs des pronostics même si le retour aura lieu en Autriche, le Celtic, multiple champion d'Ecosse au même titre que Rosenborg qui écrase de sa toute puissance le Championnat de Norvège, aura un adversaire à sa hauteur.

La confrontation s'annonce donc indécise d'autant que Rosenborg est un habitué de la C1 même s'il n'avait atteint qu'une seule fois les quarts de finale (en 1996-97). Le Celtic avait été, lui, le premier club britannique à soulever la "Coupe aux grandes oreilles" en 1967.

Le programme (matches les 24-25 juillet)

Cluj (ROM) - Malmö (SWE)

PAOK Salonique (GRE) - Bâle (SUI)

Dinamo Zagreb (CRO) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Etoile Rouge Belgrade (SRB) - S?duva (LTU)

BATE Borisov (BLR) - HJK Helsinki (FIN)

Ludogorets Razgrad (BUL) - Videoton FC (HUN)

Ajax Amsterdam (NED) - Sturm Graz (AUT)

Astana (KAZ) - Midtjylland (DEN)

Kukës (ALB) - Qarabag (AZE)

Celtic (SCO) - Rosenborg (NOR)

Legia Varsovie (POL) - Spartak Trnava (SVK)

Shkëndija (MKD) - Sheriff (MDA)

Résultats du tour initial

Mardi: Aller Retour

Spartaks J?rmala (LAT) - (+) Etoile Rouge Belgrade (SRB) 0-0 0-2

(+) S?duva (LTU) - APOEL (CYP) 3-1 0-1

Flora Tallinn (EST) - (+) Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-4 3-1

(+) Kukës (ALB) - Valletta (MLT) 0-0 1-1

Víkingur (FRO) - (+) HJK Helsinki (FIN) 1-2 1-3

Drita (KOS) - (+) Malmö (SWE) 0-3 0-2

(+) Shkëndija (MKD) - The New Saints (WAL) 5-0 0-4

F91 Dudelange (LUX) - (+) Videoton (HON) 1-1 1-2

Cork City (IRL) - (+) Legia Varsovie (POL) 0-1 0-3

(+) Ludogorets Razgrad (BUL) - Crusaders (IRI) 7-0 2-0

Mercredi:

Olimpija Ljubljana (SLO) - (+) Qarabag (AZE) 0-1 0-0

Valur Reykjavik (ISL) - (+) Rosenborg (NOR) 1-0 1-3

(+) Spartak Trnava (SVK) - Zrinjski (BIH) 1-0 1-1

(+) Astana (KAZ) - Sutjeska (MNE) 1-0 2-0

Torpedo Kutaisi (GEO) - (+) Sheriff (MDA) 2-1 0-3

Alashkert (ARM) - (+) Celtic (SCO) 0-3 3-0

NDLR: Les équipes précédées du signe (+) qualifiées pour le deuxième tour de qualification (aller: 24-25 juillet, retour: 31 juillet-1er août)



- © 2018 AFP