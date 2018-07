Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'entraîneur de Nice, Patrick Vieira a jugé "normal" que son attaquant italien Mario Balotelli, rentré avec 15 jours de retard, s'entraîne à part, a-t-il dit jeudi.

L'entraîneur de Nice, Patrick Vieira a jugé "normal" que son attaquant italien Mario Balotelli, rentré avec 15 jours de retard, s'entraîne à part, a-t-il dit jeudi.



"Le groupe a repris l'entraînement depuis maintenant quelques jours (le 2 juillet, ndlr). Cela me paraît normal qu'il s'exerce à part. Comme Mario n'est pas au même niveau physique que ses coéquipiers, la chose la plus importante est qu'il rattrape son retard", a expliqué Vieira en marge de la présentation de sa troisième recrue, le latéral algérien Youcef Atal.

Le technicien français a tenu des propos plus mesurés qu'au début du mois lorsqu'il avait pris acte avec déception de l'absence de son attaquant vedette, en instance de transfert, notamment vers l'Olympique de Marseille.

Des sources internes ont précisé qu'il ne pouvait pas être question de réintégrer le fantasque "Super Mario" dans un groupe qui travaille depuis deux semaines. Ces sources n'ont pas précisé si Balotelli avait écopé d'une amende pour son retard.

Par ailleurs, le milieu de terrain marseillais Rémi Cabella, prêté la saison passée à Saint-Étienne, intéresse bien Nice, comme annoncé par L'Équipe, que ce soit dans le cadre du transfert de Balotelli ou non.

Enfin la nouvelle recrue azuréenne, Youcef Atal, a précisé que son nom s'orthographiait avec un "t" et non deux.



- © 2018 AFP