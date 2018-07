Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a averti Alvaro Odriozola qu'il allait affronter "un grand défi de sa carrière" tout en remerciant l'international espagnol d'avoir choisi son club, mercredi, lors de la présentation du défenseur devant la presse, à Madrid.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a averti Alvaro Odriozola qu'il allait affronter "un grand défi de sa carrière" tout en remerciant l'international espagnol d'avoir choisi son club, mercredi, lors de la présentation du défenseur devant la presse, à Madrid.



"Odriozola a choisi de signer dans le club le plus exigeant (du monde) et il n'oubliera jamais que le Real Madrid ne renonce jamais. Nous voulons que tu sois heureux parce que tu réalises ton rêve avec ce grand défi dans ta carrière", a notamment déclaré le président madrilène.

"Merci de nous avoir choisis. Nous avons une grande équipe qui sera renforcée par des joueurs fantastiques et Alvaro sait exactement où il veut joueur", a ajouté M. Perez.

Revenant sur la saison écoulée, il a souligné que "personne ne pensait que nous allions pouvoir remporter une autre Ligue des champions. Notre succès a été rendu possible grâce à un esprit d'équipe, à nos valeurs, et nous sommes conscients du niveau d'exigence que nous demandons", a encore dit M. Perez sans jamais citer le nom de Zinédine Zidane, l'ancien entraîneur qui a conduit la Maison blanche à trois titres européens d'affilée, une première pour un technicien.

Le jeune latéral de 22 ans, présent avec la Roja en Russie, s'est engagé au Real pour six ans contre une somme de 30 millions d'euros versée à la Real Sociedad, selon les médias. Il est la première recrue du nouvel entraîneur Julen Lopetegui.



- © 2018 AFP