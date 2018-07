Le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge s'en est pris aux dirigeants de la Fédération allemande de football (DFB), qu'il a qualifié vendredi d'"amateurs" après le Mondial-2018 désastreux de la Mannschaft, championne du monde en titre et éliminée dès le premier tour.

"Pour moi, il y a clairement un manque de gestion professionnelle dans une situation de crise", a déclaré le président du directoire du géant bavarois. "En même temps, je ne suis pas surpris, étant donné que la DFB est remplie d'amateurs", a-t-il ajouté, sans toutefois réclamer la démission du président de la Fédération Reinhard Grindel.

Rummenigge, ancien international, a en revanche rendu hommage au sélectionneur allemand Joachim Löw, soulignant sa contribution depuis son entrée en fonctions en 2006. "Il a fait un travail remarquable en 12 ans, il a été sept fois en demi-finale (Euro 2008, 2012 et 2016; Mondial 2010, 2014; Coup des confédérations 2017, NDLR), il est devenu champion du monde, on est plus qu'obligé d'être reconnaissant à quelqu'un comme ça", a-t-il expliqué.

Il a également pris la défense du milieu de terrain d'Arsenal, l'international Mesut Özil, très critiqué avant la Coupe du monde pour avoir pris, avec son coéquipier Ilkay Gündogan, une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les critiques avaient redoublé après l'élimination de la Mannschaft dès les matches de poule du Mondial-2018 en Russie. Grindel, comme Oliver Bierhoff, le manager de la Mannschaft, avaient également pris Özil pour cible.

L'histoire de la photo avec Erdogan "n'a évidemment pas été bien gérée mais de là à faire d'Özil un bouc émissaire exclusif: désolé, mais c'est largement exagéré", a estimé Rummenigge.



AFP