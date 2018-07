Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

L'attaquant international sud-coréen Son Heung-min a prolongé de trois ans, jusqu'en 2023, son contrat le liant à Tottenham, où il s'est révélé depuis son arrivée en 2015, a annoncé vendredi le club londonien.

"Je suis très heureux de signer ce nouveau contrat et j'ai hâte de vous voir cette saison", a déclaré le joueur âgé de 26 ans, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Depuis son arrivée aux Hotspurs en 2015, en provenance de Leverkusen, Son est devenu un joueur clé sous la direction de l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Le Sud-Coréen a joué 53 des 55 matchs de la saison dernière, et a marqué 12 buts en Premier League, pour sa seconde saison consécutive au-dessus de la barre des dix unités.

"Sonaldo" (72 sélections) est également la star de sa sélection nationale. Il a trouvé les filets deux fois lors du Mondial-2018, notamment lors de l'exploit contre l'Allemagne tenante du titre (2-0).

Son Heung-min prendra part avec Tottenham à la tournée aux États-Unis, où son équipe disputera l'International Champions Cup avec l'AS Rome, le FC Barcelone et l'AC Milan.

Il sera également présent lors de l'ouverture du Championnat d'Angleterre contre Newcastle le 11 août, mais doit ensuite s'envoler pour l'Indonésie, où il représentera son pays pour les Jeux asiatiques (18 août - 2 septembre).



