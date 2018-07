Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

L'expérimenté défenseur central portugais José Fonte (34 ans), qui évoluait depuis février au Dalian Yifang (D1 chinoise), va s'engager deux saisons avec Lille, a indiqué vendredi le club nordiste.

"Le Losc est satisfait de pouvoir annoncer la conclusion d?un accord avec José Fonte. Le défenseur central s?engagera définitivement jusqu?en 2020 à l?issue des tests médicaux réalisés ces prochains jours", écrit le Losc dans un communiqué.

José Miguel da Rocha Fonte, de son nom complet, est international portugais (27 sélections). Il a notamment remporté l'Euro-2016 et vient de disputer le Mondial-2018 avec son pays.

Formé au Sporting Portugal, le défenseur a passé l'essentiel de sa carrière en Angleterre, à Crystal Palace (2007-2010) et surtout Southampton (2010-2016), sans oublier West Ham (de janvier 2017 à février 2018), avant de rebondir en Chine cet hiver.

"Après Loic Rémy, le Losc est ravi d?accueillir un autre joueur doté d?une grande expérience sur le plan international. Autant qu?il renforcera la qualité de l?effectif des Dogues par son talent, José Fonte pourra aussi assurément guider la jeune équipe lilloise dans l?accomplissement de ses objectifs", se félicite le club.

Avec un effectif manquant cruellement d'expérience, Lille avait sauvé in extremis sa place en Ligue 1 en terminant 17e et premier non relégable en mai dernier, au terme d'une saison cauchemardesque.



