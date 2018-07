Le latéral gauche Maxime Poundjé, lié à Bordeaux jusqu'en 2019, a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu'en 2021, ont annoncé vendredi les Girondins. Poundjé, qui fêtera ses 26 ans le 16 août, est un pur produit du centre de formation girondin.

International en U18 et U19, prêté une saison à Nîmes (Nationale 1) en 2011-2012, il a disputé son premier match avec le maillot au scapulaire la saison suivante sous les ordres de Francis Gillot.

En six saisons, Poundjé compte 72 apparitions en L1, se contentant d'un rôle de doublure lors des mandats de Willy Sagnol et Jocelyn Gourvennec.

Depuis janvier et l'arrivée de l'Uruguayen Gustavo Poyet, il est devenu un titulaire indiscutable (14 matches débutés sur 16 possibles) à gauche de la défense.



