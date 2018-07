Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

"On essaie de trouver un accord, Nice, Balotelli et nous", a déclaré le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta, au sujet de l'éventuelle arrivée de l'attaquant international italien, au coeur du mercato.

"On a mis toutes les pièces qu'on pense pouvoir mettre en place sur le dossier, si ça marche, ça marche, sinon on fera une équipe compétitive autrement. Il y a des décisions qui ne nous appartiennent pas", a poursuivi le Basque, qui s'exprimait lors de la présentation de la première recrue marseillaise de l'été, le défenseur croate Duje Caleta-Car, finaliste de la Coupe du monde.

L'OM serait prêt à payer une indemnité de transfert de 10 millions d'euros pour faire venir le buteur de Nice, mais les négociations s'éternisent.

"Zubi" a par ailleurs assuré travailler à trouver un point de chute à ceux qui pourraient quitter un effectif de 32 contrats pros. Il n'a pas cité de noms, mais les autres défenseurs centraux Grégory Sertic, Aymen Abdennour et Doria, de retour de prêt, sont concernés, surtout après la signature de Caleta-Car.

Et s'il n'a pas promis que l'attaquant champion du monde Florian Thauvin ne partirait pas, le dirigeant marseillais a répété que "l'idée est de conserver notre équipe, sauf offre extraordinaire, hors marché".

Zubizarreta a également assuré que l'OM n'était pas obligé de vendre pour rester dans les clous financièrement. "Non, ce n'est pas obligatoire, on n'a pas la pression. Ces ventes-là se produisent avant le 30 juin, pour les comptes", a-t-il conclu.



