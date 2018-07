Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Fierté du Morne-Rouge, la ville martiniquaise de son père, Raphaël Varane devrait prochainement en être fait citoyen d'honneur, a annoncé la maire Jenny Dulys-Petit, qui espère sa présence à la fête de la ville en septembre.

"Raphaël est une fierté pour le Morne-Rouge, pour la Martinique. Cette fierté, cette joie qui nous est faite d'avoir ce jeune homme, il faut que la Martinique puisse en profiter", a déclaré à l'AFP Mme Dulys-Petit, qui prévoit déjà d'organiser une réception "digne de ce nom, avec des sportifs, sa famille, bien sûr".

Même si elle sait déjà que la date est impossible à fixer: le frère du défenseur des Bleus, Anthony Varane, a prévenu qu'il n'aurait pas le temps de se rendre en Martinique avant de commencer l'entraînement avec son club, le Real Madrid.

"Raphaël est vraiment désolé de ce contretemps", assure son frère et conseiller Anthony Varane, mais "il a juste une dizaine de jours pour se reposer".

"Ca aurait été un moment de liesse phénoménal... mais c'est remis à plus tard, Raphaël est attaché à son île, il fera ce qu'il aura à faire dès que possible", ajoute Anthony Varane.

"Je sais qu'il va venir en jour", assure Mme Dulys-Petit, "on serait contents qu'il vienne tout de suite, mais il a son club et une vie de famille".

En attendant, le prochain conseil municipal devrait valider sa nomination au rang de citoyen d'honneur, et la maire voudrait également que le tout nouveau champion du monde accepte que la fête de la ville prévue le 9 septembre soit placée sous son haut patronage, qu'il soit présent ou pas à cette date.

Les Péléens (les habitants du Morne-Rouge, ainsi nommés en référence à la Montagne Pelée qui domine la ville) sont déjà impatients. "C'est bien ce qu'il a fait pendant la Coupe du monde, j'aimerais le féliciter pour son parcours", explique Yoan, 12 ans. "On l'attend à bras ouverts", ajoute Isabelle, à la caisse d'un supermarché, "on est très fiers".



