Même si ce sont des seconds rôles, l'Olympique de Marseille vient de recruter un cinquième acteur de la dernière finale de la Coupe du monde, le défenseur central croate Duje Caleta-Car, grand espoir européen, présenté vendredi.

L'"OM champion project" prend forme. Caleta-Car (21 ans) est resté sur le banc lors de la victoire de la France (4-2) à Moscou, dimanche, comme ses futurs coéquipiers, Adil Rami, avec qui il devrait former la charnière de l'OM, Steve Mandanda et Florian Thauvin, et comme son nouveau médecin, Franck Le Gall, détaché auprès des Bleus.

"On essaie toujours d'avoir le mieux, mais il faut savoir où nous sommes sur le marché, nous ne sommes pas capables de payer la clause de Neymar", a expliqué le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta, préposé au traditionnel Power Point de présentation en l'absence du président, Jacques-Henri Eyraud, à Paris avec la Ligue (LFP).

Pour continuer à grandir, il faut "trouver des bons joueurs pour l'équipe, le collectif a été sa force la saison dernière", a poursuivi le Basque. Pour une vingtaine de millions d'euros, bonus compris, l'OM, qui disputera à nouveau l'Europa League la saison prochaine, a réussi à arracher le très prometteur Caleta-Car (prononcez "Duye Tchaleta Tsar") au Red Bull Salzbourg. Il s'agit du deuxième plus gros transfert de l'ère Frank McCourt, commencée il y a 21 mois, derrière les 30 M EUR pour Dimitri Payet.

- Il "admire" Rami -

"Jusqu'à la dernière minute, avant de prendre l'avion pour Marseille, il a eu des tentations du marché, mais il est resté fidèle à sa parole, et ses agents aussi", a salué "Zubi". Le joueur, lui, s'est dit "très content de rejoindre un grand club comme l'OM". Il connaît l'histoire des Croates du club, les buteurs Josip Skoblar ou Alen Boksic et le gardien Vedran Runje, et espère laisser comme eux "une image positive".

Caleta-Car (1m92 pour 89 kg), qui n'a joué qu'un match en Russie, le troisième de poules, gagné contre l'Islande (2-1), sa deuxième sélection, ne pourra pas montrer tout de suite ses qualités car il a besoin de repos. Sa saison avait en effet commencé le 12 juillet 2017 en préliminaires de Ligue des champions, et s'est achevé le 15 juillet 2018 à Moscou. Après la présentation, Caleta-Car filait à Sibenik recevoir l'hommage de sa ville natale. Il devrait revenir le 6 août, en même temps que les mondialistes Bleus.

"Je suis un peu fatigué, mais ça ne va pas durer, je suis jeune et je récupère très vite", a promis le Croate, dont le duo avec Adil Rami est prometteur sur le papier.

Caleta-Car apprécie "la puissance et le jeu de Rami, je suis persuadé qu'il sera de bon conseil, sur le stade, dans le jeu et dans la vie de tous les jours, je l'admire. Il a beaucoup donné, ce sera un honneur de travailler avec lui".

- "Dur sur l'homme" -

Le finaliste du Mondial ne débarque pas dans l'inconnu puisqu'il a affronté quatre fois l'OM en Europa League la saison passée, en poules et en demi-finales.

Quand on lui a rappelé qu'il avait reçu trois avertissements, le rugueux central a ri. "Je me souviens très bien de mes cartons jaunes, l'OM a de très bons attaquants, la bagarre a été coriace jusqu'à la fin. Ils ont été très bons, j'ai eu du mal, mais c'est un bon souvenir".

Caleta-Car reste un bon souvenir pour l'OM aussi, Yohann Pelé avait sauvé sur sa ligne une puissante tête du Croate en prolongation au retour (2-0,1-2 a.p.)...

Défenseur axial côté gauche, "dur sur l'homme" selon le Power Point de l'OM, et très à l'aise dans la relance longue, le quadruple champion d'Autriche a un profil "complémentaire de l'effectif, à la fois techniquement, car il nous permet d'avoir un vrai gaucher, avec une sortie naturelle du ballon, et à la fois dans la structure d'équipe, puisqu'il rejoint notre deuxième jeune central, Bouba Kamara, et deux joueurs plus expérimentés comme Adil et Rolando", a précisé Zubi.

Caleta-Car lance bien le mercato olympien, toujours en attente sur Mario Balotelli, un dossier "un peu plus compliqué", selon le directeur sportif.



- © 2018 AFP