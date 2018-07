Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

L'Olympique de Marseille a fait match nul avec l'équipe espagnole de Villarreal (1-1) avec le premier but de l'intersaison de Valère Germain, samedi au Pontet.

L'Olympique de Marseille a fait match nul avec l'équipe espagnole de Villarreal (1-1) avec le premier but de l'intersaison de Valère Germain, samedi au Pontet.



Pour le premier match de Bouna Sarr, opéré cet été de son épaule gauche luxée deux fois la saison dernière, l'OM a été malmené en première période et a encaissé un but de Karl Toko-Ekambi (42), recrue camerounaise de Villarreal, acheté à Angers.

A la pause, le "Sous-marin jaune" a changé tout son équipage et Germain a égalisé (64), une fois qu'il est repassé en pointe après les changements. Il avait joué à droite, au service de Kostas Mitroglou, mais les attaquants se sont peu trouvés.

Bien servi par Maxime Lopez, après un long travail côté droit de Clinton Njie et Mohamed Abdallah, deux autres entrants, Germain a marqué son premier but de l'été.

Dans un stade de Fargues bien rempli, garni et animé par les supporters marseillais massés en face de la tribune d'honneur, l'OM a obtenu son premier nul de la préparation, après deux défaites contre Béziers (2-1) et Saint-Étienne (1-0), et une victoire contre Nantes (2-1).

Mercredi, les Olympiens partent en stage au Portugal, à Faro, avec un match contre le Betis Séville dans cette ville, puis à Lisbonne contre le Sporting Portugal le 28 juillet.



- © 2018 AFP