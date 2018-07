Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

"Je ne voulais plus voir de ballon devant moi, je ne voulais plus voir de foot" après la désillusion du Mondial-2018, a affirmé samedi la star brésilienne du PSG Neymar dans un entretien exclusif à l'AFP.

Le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR), qui s'est exprimé au siège de l'Institut qui porte son nom à Praia Grande, ville près de Sao Paulo où il a grandi, en marge du tournoi Red Bull Neymar Jr's Five, était souriant, vêtu d'un simple débardeur bleu, son fils Davi Lucca, de six ans, sur les genoux.

Le N.10 du Paris SG, qui a annoncé jeudi qu'il restait au club parisien, a également affirmé "attendre beaucoup" de la saison prochaine, aux côtés d'une "légende" comme le gardien italien Gianluigi Buffon, recruté cet été.

"Nous avons reçu une légende du foot (Buffon) qui apporte toute son expérience et va certainement beaucoup nous aider cette saison", a-t-il déclaré.

Au sujet des rumeurs de transfert au Real Madrid, il a affirmé qu'il s'agissait de "spéculations de la presse".

Fortement critiqué pour sa propension à tomber à chaque contact, Neymar a argumenté qu'il n'était "pas allé au Mondial pour subir des fautes".

"Je ne peux pas être arbitre et jouer en même temps, si je pouvais, ce serait plus simple", a-t-il plaisanté.



