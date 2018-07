Paulo Bento, sélectionneur du Portugal de 2010 à 2014, a été limogé par Chongqing Lifan pour insuffisance de résultats depuis son arrivée en décembre, a annoncé lundi le club chinois.

"A la suite de discussions amicales, le club et M. Paulo Bento se sont mis d'accord: avec effet immédiat, il ne sera plus l'entraîneur de Chongqing", écrit le club dans un communiqué. Le club a fini la saison dernière 10e sur 16 équipes dans le championnat et il occupe actuellement la 12e place avec seulement quatre victoires en 13 journées.

L'ancien milieu défensif rugueux de la Selecçao, désormais âgé de 49 ans, a notamment dirigé son équipe nationale lors de l'Euro-2012, où il avait atteint le dernier carré, et du Mondial-2014. Il sera temporairement remplacé à la tête du Chongqing Lifan par son adjoint Hao Haitao.



