L'attaquant de Toulouse Andy Delort devrait être prêté pour une saison, avec option d'achat, à Montpellier, a annoncé le club héraultais selon divers médias.

"Il va nous apporter son sens du but", a indiqué lundi l'entraîneur du MHSC Michel Der Zakarian au quotidien régional Midi-Libre, alors que l'Equipe annonçait qu'il devait passer la visite médicale lundi.

Delort, âgé de 26 ans (1,82 m, 82 kg) et sous contrat avec le TFC jusqu'en en 2020, tentera de se relancer au sein de l'équipe de Michel Der Zakarian après une saison décevante (32 matches, 5 buts).

Le joueur avait rejoint en janvier 2017 Toulouse, alors dirigé par Pascal Dupraz, pour un transfert de 6 millions d'euros en provenance du club mexicain des Tigres de Monterrey, où évolue l'ancien international André-Pierre Gignac.

Delort, qui a déjà pas mal bourlingué (Nîmes, AC Ajaccio, Metz) s'est révélé à Caen (12 buts), pour sa première saison complète en Ligue 1 (2015-2016). Deux ans plus tôt, il avait été désigné meilleur joueur de Ligue 2 après une saison aboutie à Tours (24 buts).

Originaire de Sète, cet avant-centre atypique devrait porter les couleurs de Montpellier, qui a terminé la saison à la 10e place après avoir longtemps visé une qualification en Europa League.

Delort serait la quatrième recrue du club dirigé par Laurent Nicollin qui a par ailleurs engagé l'attaquant international serbe Petar Skuletic (Genclerbirligi/TUR), le défenseur Damien Le Tallec (Etoile Rouge de Belgrade/SRB) et le milieu offensif Florent Mollet (Metz/L2).



