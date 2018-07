Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Manchester United, pourtant dopé par l'arrivée d'Alexis Sanchez, a concédé un nouveau match nul, dimanche face à San Jose Earthquakes (0-0), le second de sa tournée de pré-saison aux Etats-Unis après celui face à America jeudi (1-1).

Manchester United, pourtant dopé par l'arrivée d'Alexis Sanchez, a concédé un nouveau match nul, dimanche face à San Jose Earthquakes (0-0), le second de sa tournée de pré-saison aux Etats-Unis après celui face à America jeudi (1-1).



Absent lors du premier match pour des raisons de visa, l'attaquant chilien Alexis Sanchez n'a pu faire la différence sur la pelouse du stade Levi de Santa Clara (Californie) par une forte chaleur et devant un public épars.

"Aujourd'hui, c'est bien pour Alexis, a cependant voulu souligner l'entraîneur José Mourinho. La première fois qu'il joue après des entraînements individuels. Il en avait besoin et il a fait un bel effort, un bel effort physique, important pour lui en ce moment".

Malgré une terne prestation de ses hommes et la sortie sur blessure, visiblement à un mollet, du défenseur Antonio Valencia après moins de 10 minutes de jeu, Mourinho s'est voulu positif.

"C'était un entraînement supplémentaire. Nous ne sommes pas une équipe, nous sommes un groupe de joueurs venant de différentes équipes", a estimé Mourinho alors que ManU doit encore affronter l'AC Milan, Liverpool et le Real Madrid dans le cadre de sa tournée aux Etats-Unis.

"Certains jouent en équipe première, d'autres sont des U23, certains reviennent de prêt, d'autres vont partir en prêt, d'autres encore sont plus jeunes, U18", a énuméré le technicien portugais.

"Nous n'avons pas une équipe capable de jouer beaucoup mieux que ce que nous avons fait, mais ce n'est qu'une session d'entraînement en plus", a-t-il conclu.



- © 2018 AFP