Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le Stade de Reims a annoncé lundi la signature du milieu international togolais d'Olympiakos Le Pirée Jacques-Alaixys Romao (34 ans, 67 sélections), pour un contrat de deux ans.

Formé à Toulouse, Romao a notamment porté le maillot de l'Olympique de Marseille, après deux saisons et demie à Lorient, avant de rejoindre l'Olympiakos en 2016.

Avec la sélection togolaise, Romao a participé à la Coupe du Monde 2006 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Lors de la CAN 2010, le bus de son équipe avait été mitraillé par des rebelles, entre les frontières congolaise et angolaise, forçant le Togo à se retirer de la compétition.



Par Céline CORNU - © 2018 AFP