La Fédération espagnole de football a dévoilé mardi le calendrier du championnat 2018-2019, qui verra les deux géants Real Madrid et FC Barcelone s'affronter les 28 octobre au Camp Nou et le 3 mars au Santiago-Bernabéu.

Le Barça, dernier vainqueur de la Liga, recevra son grand rival lors de la 10e journée, dans l'affiche entre clubs la plus regardée au monde.

Le Real, triple champion d'Europe en titre, jouera le match retour à domicile pour la 26e journée du championnat qui se terminera le 19 mai.

Le club catalan entamera le championnat avec la réception du Deportivo Alavés, tandis que les "Merengues" recevront Getafe, pour la première journée qui débutera le 19 août.

L'Atlético de Madrid, vice-champion en titre, commence par un déplacement difficile à Valence, quatrième la saison dernière.

Les derbies de Madrid, entre le Real et l'Atlético, auront lieu le 30 septembre (7e journée) au Santiago-Bernabéu et le 10 février (23e journée) au Metropolitano.

Le calendrier est pour la première fois asymétrique, c'est-à-dire que les matches aller et retour ne se joueront plus dans le même ordre.

Le tirage au sort a eu lieu lors de l'assemblée générale de la fédération espagnole (RFEF) à Las Rozas en banlieue de Madrid, en présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, et de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

La finale de la Coupe du Roi devrait se disputer le 25 mai, a également annoncé la RFEF, sans préciser dans quel stade.



