L'entraîneur de Bordeaux Gustavo Poyet a retenu 21 joueurs dont le défenseur brésilien Pablo pourtant annoncé sur le départ pour le déplacement jeudi à Ventspils (Lettonie) à l'occasion du 2e tour de qualification aller de l'Europa League, ont annoncé mardi les Girondins.

A défaut du Brésilien Malcom, dont le transfert à Barcelone pour 41 millions d'euros a été officialisé mardi, la surprise de la première liste de Poyet vient de la présence de Pablo, que plusieurs médias envoient dans le club russe de Krasnodar.

Parmi les 21 joueurs convoqués, figurent trois gardiens dont Benoît Costil, réserviste des Bleus en juin, le milieu international danois Lukas Lerager, qui a repris l'entraînement le 16 juillet, disputant même le dernier match de préparation samedi dernier contre l'Union Berlin, et seulement trois attaquants: le Gabonais François Kamano, Nicolas de Préville et Gaëtan Laborde.

En Lettonie, les Girondins devront se passer du latéral droit sénégalais Youssouf Sabaly, blessé lors du dernier match de sa sélection en Russie, du latéral gauche Théo Pellenard, récemment opéré du pied, et de l'attaquant Alexandre Mendy, en reprise.

Le défenseur serbe Vukasin Jovanovic et l'attaquant brésilien Cafu n'ont pas été retenus.



