L'ailier brésilien de Bordeaux Malcom, annoncé à Rome lundi avec accord de principe trouvé entre Girondins et Romains, a finalement été recruté par Barcelone, entré dans les négociations tardivement, où il s'est engagé pour cinq ans, ont annoncé mardi les deux clubs.

"Le FC Barcelone et les Girondins de Bordeaux ont conclu le transfert du joueur Malcom Filipe Silva de Oliveira. Le coût de l'opération sera de 41 millions d'euros plus un million de bonus", annonce le Barça dans un communiqué.

Le montant de ce transfert est le plus important jamais réalisé par les Girondins. Le record précédent concernait Yoann Gourcuff, parti à Lyon en août 2010 pour 22 millions d'euros.

Le Barça plutôt que la Louve... Alors que tout était ficelé pour un départ vers Rome où l'attendait également un contrat de cinq ans et un salaire de 2,5 millions d'euros annuel, une offre des Blaugrana arrivée lundi soir du côté du Haillan a tout fait capoter et surtout fait réfléchir le clan du petit Brésilien de 21 ans.

Les dirigeants girondins, qui avaient fixé un prix plancher à 40 millions d'euros pour laisser partir leur pépite, ont reçu deux offres supérieures à ce montant.

Selon la presse italienne, la Roma, dont la première offre lundi tournait autour de 36 millions d'euros bonus compris, a fait un effort pour s'aligner sur la proposition tardive de Barcelone estimée à 41 millions d'euros.

Mais c'est bien le club de Lionel Messi, qui avait fait de Malcom sa priorité après l'échec de ses négociations avec le Brésilien de Chelsea Willian, qui a fini par convaincre le gaucher bordelais, dont le salaire en Catalogne pourrait atteindre les 5 millions d'euros.

Malcom, champion du Brésil en 2015 avec les Corinthians, avait rejoint les Girondins en janvier 2016 pour 5 millions d'euros.

En deux saisons et demie, cet international U20 et olympique, jamais appelé en A - ce qui a limité ses possibilités de rejoindre la Premiere League où un permis de travail lui était nécessaire - a disputé 86 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 23 buts et délivrant 16 passes décisives.



- © 2018 AFP