Le milieu de terrain de Guingamp Clément Grenier, 27 ans, a signé un contrat de trois ans au Stade Rennais, a annoncé le club breton mardi sur son site internet.

Né en Ardèche, formé à Lyon et passé par l?AS Roma, Clément Grenier s'était relancé l'hiver dernier en s'engageant à Guingamp, où il a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives sous les ordres d'Antoine Kombouaré.

A l'Olympique lyonnais, il a joué 154 matchs, dont 11 rencontres d'Europa League et 8 de Ligue des champions, et marqué 18 buts.

"Avec Lyon, à la fin, ça a été compliqué. En allant à Guingamp, je savais que j?allais pouvoir m?exprimer. Ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, ça me permet de retrouver un club comme le Stade Rennais. La Coupe d?Europe a fait pencher la balance", a déclaré Grenier lors de la conférence de presse de présentation mardi.

L'ex-Lyonnais a été transféré pour un montant n'excédant pas les 4 millions, selon une source proche du club.

International français à cinq reprises, Grenier a multiplié les ennuis physiques depuis la fin de saison 2013-2014 et une blessure aux adducteurs qui l'avait d'ailleurs privé du Mondial 2014 au Brésil pour lequel il avait été sélectionné.



