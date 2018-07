Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le prêt pour une saison de l'attaquant toulousain Andy Delort à Montpellier, qui bénéficie d'une option d'achat, a été confirmé mardi par le club héraultais.

"Je suis très heureux, c?est le club de ma Région, j?ai toujours voulu signer ici. Aujourd?hui c?est fait, je suis soulagé et je suis surtout prêt à faire une très très bonne saison avec Montpellier", a assuré le joueur de 26 ans dans un communiqué.

Delort, sous contrat avec le TFC jusqu'en 2020, tentera de se relancer au sein de l'équipe de Michel Der Zakarian après une saison décevante (32 matches, 5 buts).

Le joueur avait rejoint en janvier 2017 le TFC, alors dirigé par Pascal Dupraz, pour un transfert de 6 millions d'euros en provenance du club mexicain des Tigres de Monterrey, où évolue l'ancien international André-Pierre Gignac.

Delort, qui a déjà pas mal bourlingué (Nîmes, AC Ajaccio, Metz) s'est révélé à Caen (12 buts) pour sa première saison complète en Ligue 1 (2015-2016). Deux ans plus tôt, cet avant-centre atypique originaire de Sète avait été désigné meilleur joueur de Ligue 2 après une saison aboutie à Tours (24 buts).

"C?est un joueur que l?on suit depuis quelques années et qui a déjà l?état d?esprit pailladin. Je suis très très fier qu?Andy ait choisi de venir chez nous. Il va nous apporter son envie, ses valeurs du Sud et sa fougue", a indiqué le président Laurent Nicollin.

Après l'attaquant international serbe Petar Skuletic (Genclerbirligi/TUR), le défenseur Damien Le Tallec (Etoile Rouge de Belgrade/SRB) et le milieu offensif Florent Mollet (Metz/L2), il s'agit de la 4e recrue estivale du MHSC, qui a fini 10e en L1 la saison dernière après avoir longtemps visé une qualification en Europa League et veut renouveler cet été son potentiel offensif.



