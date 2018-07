Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Le patron du club allemand du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a indiqué mercredi que l'entourage du défenseur de la Mannschaft Jérôme Boateng travaillait à un possible transfert au Paris Saint-Germain.

"Pour l'instant il n'y a pas de contacts directs entre les clubs, mais il y a un contact avec les conseillers. (...) Maintenant il faut attendre si au final on trouve une base" pour un accord , a dit M. Rummenigge depuis Philadelphie aux Etats-Unis où les Munichois effectuent leur préparation.

"Nous devons attendre si l'on trouve un montant acceptable pour les deux parties", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par le SID, filiale sportive de l'AFP en Allemagne.

Problème, le club parisien est dans le viseur des instances de contrôle de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier après ses dépenses somptuaires de l'été 2017 pour attirer le Brésilien Neymar (220 millions d'euros) et l'international français Kylian Mbappé (180 millions d'euros).

Boateng, 29 ans, est un pilier de l'équipe bavaroise depuis 2011 et de l'équipe nationale allemande. Champion du monde 2014, il a participé à la piteuse prestation de la Mannschaft lors du Mondial russe.

Le Bayern a indiqué qu'en cas de proposition adéquate, il pourrait laisser partir le défenseur central même s'il est sous contrat jusqu'en 2021.

Outre son titre de champion du monde, Boateng a été sacré 6 fois champion d'Allemagne avec le Bayern et a remporté une fois la C1.



