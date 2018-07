Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

TF1, co-diffuseur de la Coupe du Monde de football avec BeIN Sports, a profité à plein au deuxième trimestre de la compétition, tandis que son concurrent M6 est parvenu à résister à la vague Bleue en faisant le gros dos.

TF1, co-diffuseur de la Coupe du Monde de football avec BeIN Sports, a profité à plein au deuxième trimestre de la compétition, tandis que son concurrent M6 est parvenu à résister à la vague Bleue en faisant le gros dos.



La filiale du groupe Bouygues a publié mercredi un chiffre d'affaires en progression de 8% à 584,3 millions d'euros au cours de la période, avec des recettes publicitaires des chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) en hausse de 1,6% (après -0,3% au premier trimestre).

Le patron de M6, Nicolas de Tavernost, a confirmé, par ailleurs au cours d'une conférence téléphonique, des négociations en cours avec le fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GACP) en vue d'une vente du club de football des Girondins de Bordeaux qui "vont aboutir ou non de manière rapide".

"Grâce au parcours de l'équipe de France et notre capacité à optimiser le digital (numérique) nous avons fait une meilleure performance qu'en 2014", a indiqué le directeur financier du groupe TF1, Philippe Denery à des journalistes.

Le groupe a réussi cette fois à retirer plus de recettes des publicités numériques alors qu'une part croissante de son public regarde les matches en ligne, et il a bénéficié pour cette compétition de cinq sponsors, contre quatre lors de la précédente Coupe du Monde.

Un total de 18 matches, regardés en moyenne par 9 millions de téléspectateurs, ont été diffusés sur le deuxième trimestre, et l'effet bénéfique sur les audiences va continuer à se faire sentir au troisième trimestre avec les 10 derniers matches dont la finale.

Subissant l'effet Coupe du Monde, les revenus publicitaires des chaînes gratuites de M6, qui a publié ses résultats mardi soir, ont baissé de 1,2% au deuxième trimestre après +3,4% au premier trimestre.

Anticipant un départ des téléspectateurs chez la concurrence au moment de la diffusion de la Coupe du Monde de football, M6 avait choisi de réduire les frais et "adapté son coût de grille".

Le groupe a ainsi différé la diffusion de programmes comme "L'Amour est dans le Pré" et "Pékin Express". Il devrait relancer les hostilités et réinvestir dans sa grille au deuxième semestre, a-t-il prévenu.



- © 2018 AFP