L'ailier du Borussia Dortmund André Schürrle, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, pourrait rejoindre en prêt Fulham, promu en Premier League anglaise, annoncent mercredi plusieurs médias allemands.

"André (Schürrle) passe actuellement sa visite médicale à Fulham", a assuré l'agent du joueur de 27 ans Ingo Haspel au quotidien Bild. Le magazine Kicker affirme qu'un prêt sans option d'achat est à l'étude, sans en préciser la durée.

Schürrle a déjà joué deux saisons en Premier League, entre 2013 et 2015, à Chelsea qui l'avait recruté pour 22 millions d'euros auprès du Bayer Leverkusen (Bundesliga). Il a ensuite connu deux autres transferts à plus de 30 millions d'euros: de Chelsea à Wolfsburg (Bundesliga) contre 32 millions d'euros en février 2015, et de Wolfsburg au Borussia Dortmund (30 millions d'euros) en juillet 2016.

Brillant lors de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne et auteur de la passe décisive pour le but vainqueur en finale contre l'Argentine (1-0 après prolongations), Schürrle a vécu deux dernières saisons mitigées au Borussia Dortmund, avec 8 buts en 51 apparitions.

Auteur de 22 buts en 57 sélections avec l'équipe d'Allemagne, sa dernière apparition avec la Nationalmannschaft remonte néanmoins au 22 mars 2017 lors d'un match de qualification pour le Mondial-2018 contre l'Azerbaïdjan, et il n'a pas été retenu pour la Coupe du monde en Russie.



- © 2018 AFP