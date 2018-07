L'Atletico Madrid s'est imposé 3 tirs au but à 1 contre Arsenal, les clubs espagnol et anglais étant à égalité 1-1 (mi-temps: 1-0) à l'issue du temps réglementaire, jeudi à Singapour dans un match amical dominé par les Londoniens.

En l'absence d'Ozil, en vacances après avoir participé au Mondial en Russie avec l'équipe d'Allemagne, Unai Emery, le nouveau coach d'Arsenal, avait titularisé en attaque le jeune Emile Smith-Rowe, 17 ans.

C'est lui qui a inscrit le seul but de son équipe, dès son retour des vestiaires, sur un tir décoché de l'angle de la surface de réparation (47e).

Quelques minutes plus tôt, peu avant la pause, Luciano Vietto avait ouvert la marque pour le club vainqueur de l'Europa League (41e).

Sur l'une des rares attaques d'une équipe madrilène dominé jusqu'alors, l'Argentin Vietto, en reprenant de la tête un centre d'Angel Correa, trompait le gardien d'Arsenal Bernd Leno.

Malgré une nette domination avec 61% de possession de balle, 14 tirs dont 6 cadrés (contre 12 tirs et 4 cadrés aux Colchoneros), les deux équipes ne parvenaient pas à se départager pendant le temps réglementaire.

Et lors de la séance des tirs au but, le gardien de l'Atletico s'est distingué en détournant trois tirs anglais, avant d'inscrire lui-même le penalty de la victoire.

Au cours de cette rencontre, Alexandre Lacazette (Arsenal) s'est procuré trois nettes occasions, sans parvenir à tromper la vigilance du gardien adverse.



- © 2018 AFP