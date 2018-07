Ils sont entrés, ils ont marqué et Liverpool a gagné: Mohamed Salah et Sadio Mané, remplaçants au coup d'envoi, ont inscrit les deux buts qui ont permis aux Reds de battre le champion anglais Manchester City (2-1), mercredi à East Rutherford dans le cadre d'une série de matchs amicaux de pré-saison aux Etats-Unis.

Contrairement à City encore privé d'un grand nombre de ses cadres qui n'ont toujours pas repris depuis le Mondial-2018, Liverpool a été tiré vers le haut par ses internationaux égyptien et sénégalais, entrés en jeu après la pause.

"La seconde période m'a plue, la première pas tellement, a commenté l'entraîneur allemand des Reds Jurgen Klopp. On a vu la différence quand Sadio est entré en jeu." Alors que Manchester City a ouvert le score par son international allemand Leroy Sane qui a profité de la torpeur qui avait envahi la défense de Liverpool (57e), Salah et Mane ont sonné la révolte.

Entré en jeu à la 62e minute, le Pharaon Salah a égalisé de la tête dans la minute suivante. Et dans les arrêts de jeu, le Sénégalais Mane a inscrit le but de la victoire sur penalty. Toujours dans le cadre de cette série de matchs amicaux, la Juventus Turin a dominé le Bayern Munich (2-0) à Philadelphie, tandis que le Borussia Dortmund et le Benfica Lisbonne ont fait match nul (2-2) à Pittsburgh.

A East Rutherford

Liverpool (ENG) bat Manchester City (ENG) 2-1

Liverpool: Salah (63), Mane (90+3 sur pen) Manchester City: Sane (57)

A Philadelphie

Juventus Turin (ITA) bat Bayern Munich (GER) 2-0

Juventus Turin: Favilli (32, 40)

A Pittsburgh

Borussia Dortmund (GER) et Benfica Lisbonne (POR) 2-2

Borussia Dortmund: Philipp (20, 22)

Benfica Lisbonne: Almeida (51), Semedo (69)



- © 2018 AFP