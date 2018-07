Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La tournée de pré-saison du FC Barcelone aux États-Unis a débuté avec une polémique: l'équipe féminine du club, du voyage pour la première fois aux côtés de l'équipe masculine, voyageait en classe économique tandis que les hommes avaient droit à la classe affaires.

Le club avait posté sur les réseaux sociaux des images des capitaines des deux équipes, masculine et féminine, posant ensemble dans l'avion vers les États-Unis, mais des utilisatrices ont souligné que les joueuses avaient passé le reste du voyage en classe économique, contrairement à leurs homologues masculins.

La controverse a enflé sur les réseaux sociaux puis dans la presse espagnole, obligeant le club, qui a une équipe professionnelle de football féminin depuis 2015, à réagir jeudi pour tenter de désamorcer l'affaire.

"Il y a eu une polémique sans que l'on prenne en compte tout ce que l'on fait. Le club a réservé un vol charter, mais au début, il n'était pas prévu que l'équipe féminine participe à la tournée. C'est un problème de logistique", a affirmé le vice-président du club Josep Vives dans un communiqué.

"Ceux qui critiquent ces jours-ci les conditions de voyage de l'équipe féminine ne se rendent pas compte que le Barça fait voyager ses joueuses avec ses joueurs pour que, dans un futur proche, elles puissent voyager en +business+ dans leur propre vol", a ajouté la directrice de la section féminine du club Maria Teixidor.

"Ce sera le jour où nous pourrons parler d'égalité parce que le sport féminin occupera dans les médias la place équivalente à celle qu'ils dédient au sport masculin", a-t-elle poursuivi.

Le club assure que les féminines, vice-championnes d'Espagne en titre, seront en classe affaires à bord des prochains vols et pour leur retour à Barcelone, le 29 juillet.

Les hommes d'Ernesto Valverde resteront eux jusqu'au 4 août aux États-Unis pour affronter, en matches amicaux, Tottenham, l'AS Rome et l'AC Milan.



