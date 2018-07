Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Le dispositif de sécurité des matches du Grenoble Football 38, qui fait son retour en Ligue 2 vendredi à domicile face à Sochaux, a été renforcé après des incidents survenus en fin de saison dernière.

Le dispositif de sécurité des matches du Grenoble Football 38, qui fait son retour en Ligue 2 vendredi à domicile face à Sochaux, a été renforcé après des incidents survenus en fin de saison dernière.



"Le niveau de sécurité dans lequel se dérouleront les matchs a été rehaussé en concertation avec le club et le stade des Alpes, à la suite d'échanges avec la direction départementale de la police nationale", indique le préfet de l'Isère jeudi dans un communiqué.

Le préfet "entend par ailleurs que soient respectées par tous l'ensemble des réglementations relatives aux enceintes sportives et les règles élémentaires de savoir-vivre, pour que ces rencontres sportives restent des moments festifs et familiaux empreints de fair-play et de respect mutuel".

Le 11 mai, des supporters du GF 38 avaient envahi le terrain du Stade des Alpes après la défaite du club (2-3) face à l'Entente Sannois Saint-Gratien lors de la 34e et dernière journée de National.

Grenoble avait été sanctionné d'un match à huis clos, à l'aller de son barrage d'accession contre Bourg-en-Bresse le 22 mai, et la préfecture a pris depuis des mesures d'interdiction administrative de stade, d'une durée de 6 à 24 mois, à l'encontre de six personnes impliquées dans les violences.

Après une victoire et un nul face à Bourg, Grenoble a obtenu son billet pour la Ligue 2 après sept ans d'absence à ce niveau.



Par Louis GENOT - © 2018 AFP