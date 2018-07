Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Luiz Felipe Scolari, l'ancien sélectionneur du Brésil et du Portugal, a été nommé à 69 ans entraîneur de Palmeiras, où il succède à Roger Machado, limogé le même jour au lendemain de la défaite en championnat contre Fluminense, a annoncé le club brésilien dans un communiqué, jeudi soir.

Scolari "a signé un contrat avec le club jusqu'en 2020. Ca sera la troisième fois que l'entraîneur dirigera notre équipe", a annoncé Palmeiras à propos d'un homme qui a déjà dirigé la 'Verdao' de 1997 à 2000 puis de 2010 a 2012.

Scolari, actuellement au Portugal, "va régler les derniers détails pour se rendre au Brésil" et sera à Sao Paulo la "semaine prochaine", a précisé le club.

Avec Scolari à sa tête, Palmeiras a remporté la Copa Libertadores en 1999, la Coupe du Brésil en 1998 et 2012, et la Copa Mercosur en 1998.

Scolari a été sélectionneur de la Seleçao de 2001 à 2002, avec un sacre mondial en 2002, puis à nouveau à l'occasion du Mondial-2014 au Brésil, marqué par la déroute des Brésiliens contre l'Allemagne (7-1) en demi-finale. Entretemps, il a été sélectionneur du Portugal, qu'il a porté jusqu'en finale de l'Euro-2004, de 2002 à 2008.

Il a été de 2015 à 2017 entraîneur du club chinois de Guangzhou Evergrande, qui a été sacré trois fois champion de Chine (2015, 2016, 2017) et champion d'Asie en 2015 sous sa direction.



