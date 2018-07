Le gardien international Nick Pope, blessé à l'épaule jeudi avec son club Burnley lors d'un match de qualification pour l'Europa League contre Aberdeen, a passé vendredi matin des examens à l'hôpital, et son état de santé inquiète son entraîneur Sean Dyche.

"Nick a dû aller à l'hôpital", a déclaré l'entraîneur. "On ne connaît pas encore la gravité de la blessure, mais ça a l'air assez sérieux. On est dans l'attente." "Nick a été percuté par un joueur adverse (l'attaquant Sam Cosgrove, ndlr) lors d'une sortie et je pense que le choc a été violent", a poursuivi Sean Dyche. "Il n'y a qu'une chose à faire : attendre."

Pope, troisième gardien de l'équipe d'Angleterre au Mondial en Russie, entame à 26 ans sa deuxième saison dans la peau d'un titulaire à Burnley.

Il a été l'une des révélations de Premier League la saison dernière, remplaçant au pied levé le N.1 du club Tom Heaton, qui n'a plus disputé un match en compétition officielle depuis le 16 septembre 2017 en raison d'une... blessure à l'épaule.



