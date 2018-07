Bordeaux a réussi son entrée en Europa League en allant s'imposer jeudi sur le terrain des Lettons de Ventspils (1-0) au 2e tour de qualification aller, qui a souri à toutes les grosses écuries.

La désillusion de Videoton au 3e tour préliminaire la saison dernière trottait encore peut-être dans quelques têtes au coup d'envoi, mais le jeune Zaydou Youssouf, successeur désigné de Malcom sur le côté droit à seulement 19 ans, l'a rapidement évacuée d'un coup-franc splendide dans la lucarne d'Uvarenko dès la 3e minute, assurant l'essentiel aux Girondins avant le retour la semaine prochaine.

L'épouvantail Séville, triple vainqueur (2014-2015-2016) de la C3, a déroulé pour son entrée en lice, en étrillant les pauvres Hongrois de Ujpest, déjà en peine à 11 contre 11 mais qui ont dû en plus jouer à 10 pendant plus d'une heure (4-0). Parmi les autres têtes d'affiche de ce deuxième tour, le RB Leipzig a assuré contre les Suédois du BK Häcken (4-0), tout comme l'habitué Apoel Nicosie, auteur d'un carton (5-0) devant le Flora Tallinn.

Le Besiktas, seul "gros" à jouer à l'extérieur, a répondu présent sur le terrain du club des Îles Féroé du B36 Tórshavn (2-0). Le club bélarusse du Dinamo Brest, présidé par la légende argentine Diego Maradona, s'est offert un match aussi spectaculaire que l'était son président sur le terrain, avec un succès 4-3 contre les Grecs de l'Atromitos.

Les matches retour auront lieu entre mardi 31 juillet et jeudi 2 août. Les qualifiés après le 2e tour de qualification auront un 3e tour qualificatif à jouer, pour lequel des billets pour les barrages seront distribués. Les 21 vainqueurs des barrages rejoindront ensuite les 17 équipes directement qualifiées pour la phase de groupes de la C3, ainsi que les 10 éliminés de la phase qualificative de la C1 reversés en C3.

Aller

Oufa (RUS) - Domzale (SLO) 0-0

Ventspils (LAT) - Bordeaux (FRA) 0-1

Spartaks Jurmala (LAT) - La Fiorita (SMR) 6-0

Rudar Velenje (SLO) - Steaua Bucarest (ROM) 0-2

Viitorul (ROM) - Vitesse (NED) 2-2

Tobol (KAZ) - Pyunik (ARM) 2-1

Kairat (KAZ) - AZ Alkmaar (NED) 2-0

Torpedo Kutaisi (GEO) - Vikingur (FRO) 3-0

Chikhura (GEO) - Maribor (SLO) 0-0

Hapoel Haïfa (ISR) - Hafnarfjördur (ISL) 1-1

Balzan (MLT) - Slovan Bratislava (SLO) 2-1

Dudelange (LUX) - Drita (KOS) 2-1

RB Leipzig (GER) - Häcken (SWE) 4-0

APOEL Nicosie (CYP) - Flora Tallinn (EST) 5-0

Zrinjski (BIH) - La Valette (MLT) 1-1

Djurgarden (SWE) - Mariupol (UKR) 1-1

Budapest Honved (HUN) - Progrès (LUX) 1-0

CSKA Sofia (BUL) - Admira Wacker (AUT) 3-0

M. Tel Aviv (ISR) - Radnicki Nis (SRB) 2-0

Zalgiris Vilnius (LTU) - Vaduz (LIE) 1-0

Molde (SWE) - Laçi (ALB) 3-0

Jagiellonia Bialystok (POL) - Rio Ave (POR) 1-0

Shakhtyor (BLR) - Lech (POL) 1-1

Dinamo Brest (BLR) - Atromitos (GRE) 4-3

LASK Linz (AUT) - Lilleström (NOR) 4-0

Nordsjaelland (DEN) - AIK (SWE) 1-0

Olimpija Ljubljana (SLO) - Crusaders (NIR) 5-1

Sutjeska (MNE) - Alashkert (ARM) 0-1

FC Santa Coloma (AND) - Valur Reykjavik (ISL) 1-0

The New Saints (WAL) - Lincoln Red Imps (GIB) 2-1

Hajduk Split (CRO) - Slavia Sofia (BUL) 1-0

Genk (BEL) - Fola Esch (LUX) 5-0

B36 Tórshavn (FRO) - Besiktas (TUR) 0-2

Gornik Zabrze (POL) - Trencin (SVK) 0-1

St Galles (SUI) - Sarpsborg (NOR) 2-1

Zeljeznicar (BIH) - Apollon (CYP) 1-2

Partizan Belgrade (SRB) - Trakai (LTU) 1-0

Atalanta (ITA) - Sarajevo (BIH) 2-2

Hibernian (SCO) - Asteras Tripolis (GRE) 3-2

Osijek (CRO) - Rangers (SCO) 0-1

Spartak Subotica (SRB) - Spartak Prague (CZE) 2-0

Dundalk (IRL) - AEK Larnaca (CYP) 0-0

Aberdeen (SCO) - Burnley (ENG) 1-1

Dunajska Streda (SVK) - Dynamo Minsk (BLR) 1-3

Stjarnan (ISL) - Copenhague (DEN) 0-2

Séville FC (ESP) - Ujpest (HUN) 4-0



